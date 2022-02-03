Ульяновск, , 07:44 — REGNUM В Ульяновской области для оказания оперативной помощи пожилым пациентам и больным ковидом усилена работа телемедицинского центра. Об этом сообщает минздрав региона.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ведомстве отмечают, что в настоящее время количество специалистов, которые оказывают телемедицинские консультации, увеличено до 52 специалистов.

«Усилена работа телемедицинского центра для обзвона пациентов не только с коронавирусом, но и диспансерной группы, пациентов в возрасте 60 лет и старше», — говорится в сообщении.

Напомним, что больные ковидом и ОРВИ, а также с признаками заболеваниями могут получить консультации по телефону «122». Также здесь можно записаться на приём к врачу и на вакцинацию от COVID-10. Кроме того, в регионе работает «горячая линия» по вопросам получения медицинской и лекарственной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ежедневно в службе «122» работают семь операторов. К ним подключено 22 колл-центра различных ведомств — всего задействовано 46 человек. В прошлом году служба обработала почти 140 тыс. звонков, ежедневно принимается до 700 звонков, а в пиковые дни — 1000 обращений.

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