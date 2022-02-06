Кемерово, , 17:37 — REGNUM В Кемеровской области за январь на соблюдение антиковидных мер были проверены 178 предприятий. В их числе предприятия торговли и сферы услуг, общественного питания, дошкольные и школьные учреждения, предприятия транспорта, промышленные объекты. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Социальная дистанция Екатерина Калаева © ИА REGNUM

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«За указанный период, по материалам управления судами вынесено 18 постановлений о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности в отношении пяти хозяйствующих субъектов, 13 постановлений о назначении административного штрафа на сумму 340 000 рублей», — уточнили в ведомстве.

Српеди нарушений: не обеспечение работников предприятия масками, отсутствие контроля за соблюдением масочного режима, не соблюдение социальной дистанции, отсутствие дозаторов с антисептиком и так далее.