Москва, , 11:13 — REGNUM С начала пандемии от коронавируса в России скончались порядка 400 детей. Об этом 4 февраля заявил депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По данным вирусологов, от COVID-19 в России умерли около 400 детей. На данный момент количество госпитализированных с COVID-19 детей по стране около 10 тыс.» — сказал Смолин.

По его словам, новый штамм коронавируса «Омикрон» поражает детей в большей степени, нежели его предшественники.

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