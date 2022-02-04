Ульяновск, , 13:49 — REGNUM В Ульяновской области с учётом эпидемической обстановки продлили дистанционный формат обучение в школах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Дистант» в образовательных учреждениях продлят ещё на одну неделю, с 7 по 13 февраля, из-за ухудшения показателей заболеваемости.

Напомним, что школы в Ульяновской области перешли на дистанционный формат обучения 31 января.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе официально выявлено 131 874 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 907. Выздоровели 120 472 человека, умерли 4092 ковидных больных.

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