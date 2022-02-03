Ульяновск, , 07:59 — REGNUM В Ульяновской области с учётом всплеска заболеваемости COVID-19 на дистанционный режим переводится процесс закрытия больничных листков. Это следует из сообщения областного министерства здравоохранения.

Листок нетрудоспособности (больничный) Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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В ведомстве отмечают, что на базе телемедицинского центра в Ульяновской области разработан и внедрён алгоритм выписки и закрытия листков нетрудоспособности в дистанционном режиме, разработан алгоритм выписки рецептов без необходимости очного посещения медицинских организаций.

Напомним, что в регионе усилена работа телемедицинского центра: акцент сделан на обзвоне пациентов с коронавирусом, диспансерной группы, а также пациентов в возрасте 60 лет и старше. Также усилена работа службы «122», куда направлены, в частности, студенты-медики и волонтёры.

Отметим, что в Ульяновской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для пожилого населения. Первым компонентом они должны привиться до 7 февраля, вторым — до 7 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки количество контактных лиц, которые находятся под наблюдением, увеличилось с 17 401 до 18 554 человек. Всего в регионе лабораторно выявлено 130 100 случаев заражения коронавирусом, вылечился 119 221 человек, скончался 4079 ковидных больных.

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