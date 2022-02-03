Орел, , 09:16 — REGNUM Весь автопарк правительства Орловской области передан поликлиникам для оказания помощи пациентам, об этом в прямом эфире в соцсетях 2 февраля сообщил губернатор Андрей Клычков.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Весь автопарк правительства Орловской области и городской администрации мы отдали в поликлиники для доставки лекарств и выездов врачей к пациентам», — цитирует губернатора пресс-служба правительства области.

25 автомобилей выделило поликлиникам города Орла и Плещеевской ЦРБ (Орловский район) бюджетное учреждение Орловской области «Орловское автохозяйство», два автомобиля выделено волонтёрам. Также в помощи пациентам задействован автотранспорт администрации города Орла. Автомобили для доставки лекарств пациентов предлагают и неравнодушные жители.

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Также глава региона сообщил, что в ближайшее время по договоренности с фундаментальной библиотекой ОГУ им. И. С. Тургенева там будет открыт колл-центр для расширения возможностей системы 122.

В Орловской области в последние недели существенно выросла ковид-заболеваемость за сутки на утро 2 февраля было выявлено 650 случаев заражения, госпитализировали 143 человека. По данным властей, в регионе активно циркулирует штамм «Омикрон».