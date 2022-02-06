Иркутск, , 12:36 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, у которого несколько дней назад подтвердилось заражение «Омикроном», 6 февраля вышел на связь через свою страницу в Instagram и благодарил граждан, которые беспокоиться о его здоровье.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«Вижу много комментариев с вопросами о моём самочувствии и пожеланиями выздоровления. Огромное спасибо за вашу поддержку. Это приятно. Чувствую себя нормально, температура не поднимается. Остальные симптомы — как при простуде. Немного заложен нос, есть першение в горле. Лечусь и стараюсь не выпадать из рабочего процесса. Всём здоровья!» — сказал Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области стала ещё более напряжённой: на 6 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7703 человека, причём 17 из них погибли за последние сутки.

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