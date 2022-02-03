Москва, , 12:16 — REGNUM На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации предприниматели вынуждены тратить дополнительные деньги на выплату прежних льготных кредитов. Об этом 3 февраля заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Может быть, абсолютно новые не нужны. Но надо закрыть старые. Потому что некоторые старые были в виде кредитов, которые необходимо было отдавать. Вот 3%-ый кредит необходимо отдавать, это мартовская история 2021 года. Рассрочки по выплате налогов, которые тоже надо компенсировать», — заявил Титов.

«Мне кажется, мы ещё не настолько здоровые, чтобы жить, получая новую прибыль, и ещё отдавать старые долги. Поэтому сегодня хотелось бы, конечно, завершить процесс. Может быть, условно назвать это ковидной амнистией — те долги, которые остались у бизнеса после ковида, всё-таки списать. Это было бы, мне кажется, справедливым», — указал он.