Казань, , 14:20 — REGNUM В Татарии заболеваемость коронавирусной инфекцией в январе 2022 года, по сравнению с декабрем 2021 года, повысилась на 32,6%. Чаще всего регистрируются внутрисемейные заражения, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

«По-прежнему количество внутрисемейных заражений превышает число заражений в трудовых коллективах в 4,4 раза», — отметила она.

Под наблюдением остаются 56 017 жителей с подозрением на коронавирус.

По словам Авдониной, в республике доминирующим стал штамм «Омикрон», который отличается сильной контагиозностью и широким распространением. Всего на исследование было направлено 392 пробы из Татарии, положительными оказались 137, из них 85 вызваны штаммом «Омикрон», еще 52 случая — штаммом «Дельта». На «Омикрон» приходится 62% от числа положительных проб. Завозными из 85 случаев заражения являются только 16.

«У 78 человек заболевание протекало по типу ОРВИ. Еще у семи заразившихся симптомов не было. Лиц с внебольничной пневмонией и тяжелым течением среди заболевших «Омикроном» нет»,— дополнила спикер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по состоянию на 28 января заражения COVID-19 внутри семей происходили в 2,3 раза чаще, чем в трудовых коллективах.

Читайте также: В Татарии за сутки госпитализировали 572 пациента с COVID-19