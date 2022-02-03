Ижевск, , 10:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 3 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 640 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 78 411 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

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За все время пандемии в республике подтвердили 93 766 случаев заражения коронавирусом, из них 1451 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 273 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 160 жителей республики старше 65 лет.

3510 человек скончались, за минувшие скончались 71-летняя и 93-летняя женщины, а также 75-летний мужчина. Накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с COVID-19.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 11 845 жителей региона. В течение суток госпитализировано 169 человек. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 21 903 человека, 941 пациент ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 140 человек — в тяжелом состоянии, из них 32 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в Удмуртии остановили плановую амбулаторную медпомощь и диспансеризацию. Исключение будет сделано для проведения скринингов беременных, медицинского обследования граждан, подлежащих призыву на военную службу и медицинских осмотров при поступлении на работу.

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