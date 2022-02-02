Ульяновск, , 09:19 — REGNUM В Ульяновской области более половины жителей сделали прививку от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным властей на 1 февраля, всего Ульяновская область получила 883 777 комплектов различных видов вакцин от ковида, в том числе последняя партия в объёме 7200 («Спутник Лайт») доз получена 31 января. В регионе осталось почти 215 тыс. доз.

По информации властей, прививку первым компонентом сделали 665 тыс. жителей, или более половины жителей Ульяновской области. Это составляет 83,8% от плана. Кроме того, ещё 106,3 тыс. человек прошли ревакцинацию.

Напомним, что на 28 января, по данным федерального оперативного штаба, завершили вакцинацию 632 315 жителей Ульяновской области. Коллективный иммунитет на тот момент оценивался на уровне 69,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе ранее ввели обязательную вакцинацию для пожилых граждан старше 60 лет. Согласно решению управления Роспотребнадзора, первую прививку жители старшего возраста должны сделать до 7 февраля, уколоться вторым компонентом — до 7 марта.

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