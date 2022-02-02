Москва, , 09:56 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) на фоне пандемии коронавируса просит главу МВД Владимира Колокольцева рассмотреть возможность приоритетной выдачи справок об отсутствии либо погашении судимости для медиков.

В поликлинике

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В комитет по труду обращаются работодатели с растущей остротой проблемы — вынужденная отсрочка в приеме на работу специалистов-медиков различных направлений. По действующим нормам им нужны справки из МВД об отсутствии либо погашении судимости, отметил Нилов

«Справка готовится месяц. Но в нынешних условиях работник-то в медучреждение не просто требуется, а уже сейчас, немедленно!» — отметил парламентарий.

Он предложил главе МВД предусмотреть механизм приоритетного рассмотрения заявок на оперативную выдачу таких справок медработникам.

«Уверен, приемлемые варианты всегда можно найти. В любом случае заставлять ждать целый месяц, когда искомый профильный специалист нужен срочно, недопустимо», — отметил Нилов в телеграм-канале.