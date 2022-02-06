Кызыл, , 09:36 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 1186 человек, выявлено 586 новых носителей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 6734.

Палата коронавирусного стационара Рыбинск-40

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«Из 586 заболевших мужчин — 196, женщин — 390. По возрасту: детей до 17 лет — 80, от 18−49 лет — 324, 50−64 лет — 129, старше 65 лет — 53. Работников образования — 54, здравоохранения — 66», — отметили в минздраве.

По данным на 6 февраля, в стационарах Кызыла лечатся 1176 пациентов, в том числе 112 детей и 88 беременных женщин. Состояние 129 больных оценивается, как тяжёлое, 20 подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда снижается и составляет 73%.