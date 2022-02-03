Москва, , 12:03 — REGNUM За последние сутки госпитализировали с коронавирусной инфекцией 1622 пациента. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

«С учётом доминирования штамма «омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем», — рассказали в штабе.

Отмечается, что сейчас на ИВЛ находятся 560 человек. За сутки в городе были выписаны почти 12,4 тыс. человек, выявлено около 27 тыс. новых случаев — доля госпитализаций составляет 6%.

За сутки умерли 76 человек с пневмонией и ковидом.