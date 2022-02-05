Москва, , 21:27 — REGNUM Неврологические последствия наблюдаются у 65−80% переболевших COVID-19, особенно в тяжелой форме, рассказал Сергей Иллариошкин — замдиректора Научного центра неврологии, директор Института мозга в составе Научного центра неврологии, президент Национального общества по изучению болезни Паркинсона, член-корреспондент РАН.

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Среди возможных последствий — в т.ч. болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, даже среди молодых, отметил эксперт, передают «Вести».

По его словам, первыми симптомами болезни Паркинсона являются скованность движений: замедленность движений, дрожание, в т.ч. в руках. Также среди настораживающих признаков — изменение почерка, изменение походки, заторможенность мышления, менее эмоциональная мимика.

Ранее зав кафедрой факультетской терапии СПбГУ, д.м.н., профессор Александр Шишкин рассказал, что постковидный синдром наблюдается у 30−80% переболевших.