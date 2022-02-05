Москва, , 15:06 — REGNUM Невакцинированные от COVID-19 жители РФ могут защититься от штамма «Омикрон» только посредством изоляции, т.к. маски утратили эффективность. Об этом рассказала врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

«Для людей, которые неиммунизированы, жизнь становится сложнее … с точки зрения вирусологии. И вирус все равно их достанет», — сказал эксперт «Ленте.ру».

Он добавил, что пока среди населения остается много людей без иммунной защиты, вирус продолжит мутировать. И непривитые продолжат умирать даже при заражении «Омикроном», несмотря на то, что ему не свойственно тяжелое течение, отметил врач.

Ранее сообщалось, что после штамма «Омикрон» у переболевших остается меньше симптомов, чем после «Дельта». После «Омикрона» реже наблюдаются признаки тромбозов, а также сердечно-сосудистые нарушения. Это может быть связано с наличием иммунитета.

Читайте ранее в этом сюжете: Постковидный синдром от «Омикрона» сравнили с «Дельтой»