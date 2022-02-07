Благовещенск, , 05:01 — REGNUM В Амурской области управление Роспотребнадзора акцентировало внимание людей на необходимости заниматься профилактикой COVID-19. Жителям региона рекомендовано воздерживаться от посещения общественных мест, менять маски каждые 2−3 часа, дезинфицировать телефоны, наиболее часто используемые предметы и поверхности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Там также констатировали резкий рост уровня заболеваемости — в два раза за сутки 5 февраля. По данным на 6 февраля, количество новых случаев COVID-19 составляло 837, днём ранее — 411. Пневмония диагностирована у 5% заболевших, скончались от инфекции два амурчанина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске поликлиники перестали оказывать плановую помощь. Медучреждения переведены на функционирование в режиме чрезвычайной ситуации.