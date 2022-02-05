Москва, , 12:58 — REGNUM В Москве за прошедшие сутки были госпитализированы 1566 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что всего в городе за прошедшие 24 часа выявили 22 444 новых случая заражения коронавирусом. При этом госпитализация понадобилась только 1566 пациентам (7%).

На ИВЛ в столичных клиниках находятся 576 пациентов.

Выздороветь от коронавирусной инфекции в Москве за сутки смогли 13 840 пациентов.

Скончались от последствий COVID-19 в Москве 82 человека за последние 24 часа.