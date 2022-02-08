Новосибирск, 8 февраля 2022, 06:05 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ушёл на самоизоляцию. Об этом сообщил руководитель департамента информационной политики региона Сергей Нешумов.
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«У него поднялась температура, — уточнил Нешумов редакции «НГС Новости». — Губернатор сейчас находится дома на самоизоляции. Диагноз пока не поставлен».
При этом все публичные мероприятия с главой региона пока отменены.
Отметим, что Андрей Травников ранее привился от коронавируса.