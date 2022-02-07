Благовещенск, , 08:14 — REGNUM Жители Амурской области на прошедшей неделе болели коронавирусом на 7,7% чаще. Особенно возрос уровень заболеваемости среди детей 7−14 лет — на 80,6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Осторожно, коронавирус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В целом заразились на 24,8% больше детей, чем на прошлой неделе. Взрослые наоборот стали болеть реже — на 4,9%. Максимальное количество новых случаев коронавируса насчитали в Благовещенске (417) и Свободном (262). Всего в регионе инфекция обнаружена у 1183 человек.

Доля детей среди всех заболевших составляет 16,5%, пожилых людей — 20,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, у жителей Благовещенска возникают трудности при обращении за медицинской помощью. Люди жалуются, что не могут дозвониться для того, чтобы вызвать врача, в поликлиниках — очередь.