Москва, , 16:43 — REGNUM При симптомах ОРВИ или COVID-19 граждане могут обратиться на линию «112» и после консультации может быть оформлен листок нетрудоспособности на семь дней. При этом не нужно будет сдавать тесты на коронавирус. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

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Сегодня Министерство юстиции зарегистрировало приказ Минздрава о внесении изменений в порядок организации медицинской помощи в период пандемии коронавируса.

Согласно этим измененным правилам, при появлении симптомов ОРВИ или же коронавирусной инфекции, жители России могут обратиться на горячую линию «122» или в колл-центр поликлиники по месту жительства. Паицентам будет предоставлена дистанционная консультация, если состояние позволяет им наблюдаться амбулаторно. Также может быть оформлен лист временной нетрудоспособности сроком на семь дней.

При этом сдача ПЦР-теста не требуется.

Если через семь дней состояние пациента улучшилось, то больничный может быть закрыт дистанционно и также без сдачи ПЦР-теста. Если же симптомы сохраняются, то к пациенту на дом прибудет медицинский работник, который продлит лист нетрудоспособности ещё на семь дней и, при необходимости, проведёт экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование и назначит лечение.