Тамбов, , 14:33 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 78 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

В услових коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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3 февраля выявлен 821 новый случай заражения коронавирусом — на 132 больше, чем сутками ранее. Всего в области был зарегистрирован 69 тыс. 831 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 61 тыс. 242 пациента, в том числе 144 человека — за последние сутки.

За весь период скончался 1961 человек. Подтверждено восемь новых летальных случаев за последние сутки.