Калуга, , 12:28 — REGNUM Активисты народного фронта в Калужской области направили в региональное министерство здравоохранения промежуточные итоги опроса населения о качестве оказания медпомощи при COVID-19. Об этом 2 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба Народного фронта в Калужской области Владислав Васильев.

Лекарства Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Согласно полученным данным, 86,1% опрошенных проходили лечение от коронавирусной инфекции амбулаторно, из них 69,9% ковидных граждан не были обеспечены бесплатными лекарствами. Это обусловило то, что 52% заболевших жителей региона просили своих родственников и знакомых привозить им медикаменты, 41,3% приходилось ходить в аптеку самим, подвергая риску заражения окружающих, 8,1% были дома без лекарств.

«Анализ промежуточных итогов опроса жителей Калужской области показывает, что запас бесплатных лекарств в поликлиниках для лечения коронавирусной инфекции — недостаточный и что есть граждане, которые не смогли их приобрести в аптеках из-за высокой стоимости. Кроме того, 12% жителей нашего региона отметили, что не смогли дозвониться по телефонам горячей линии. Очевидно, что система здравоохранения перегружена. Народный фронт в Калужской области подготовил и направил обращение в региональное министерство здравоохранения с просьбой уточнить, какие меры принимаются для нормализации положения. Продолжим мониторинг оказания медпомощи населению при заболевании COVID-19 в области», — отметил Владислав Васильев.

Читайте ранее в этом сюжете: ОНФ: большинство алтайских пациентов с COVID-19 лечатся за свой счёт