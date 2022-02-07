Нижний Новгород, , 14:06 — REGNUM В Нижегородской области с 7 февраля заработала система оформления больничного листа по звонку в кол-центр поликлиники. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов.

Листок нетрудоспособности Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Для этого не надо ходить в поликлинику или вызывать врача на дом. Необходимо будет позвонить в кол-центр поликлиники по телефону и сообщить о себе всю информацию», — заверил министр.

Помощь в оформлении больничных листов в дистанционном формате будет оказывать клинико-диагностический центр, соответствующую заявку можно оставить по телефону горячей линии 122.

Открыть больничный можно сроком на семь дней. Закрывается больничный лист при явном улучшении самочувствия, отсутствии симптомов и без повторного теста на коронавирус.

Больничный лист по уходу за ребенком может получить один из родителей.

«После оценки состояния ребенка врач откроет больничный лист по уходу одному из взрослых. Выписка ребенка или взрослого возможна без повторного ПЦР-теста», — утверждает глава минздрава.

При этом Мелик-Гусейнов подчеркнул, что в первые несколько дней система «может работать ещё в тестовом режиме» и поблагодарил жителей области за понимание.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе министр анонсировал запуск дистанционного центра консультирования и оформления больничных листов. По его мнению, старая система выписки листов нетрудоспособности не была адаптирована к условиям пандемии, на ее работу поступало множество жалоб от жителей региона.

Тестирование системы было проведено 2 февраля.

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