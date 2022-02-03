Москва, , 09:53 — REGNUM Торговому центру ХL в Москве грозит закрытие на 90 суток, сообщили 3 февраля в оперативном штабе столицы.

Маски ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Причиной стали нарушения антиковидных мер, которые выявила проведённая проверка. Посетители не использовали медицинские маски или носили их ненадлежащим образом — на подбородке. Торговое предприятие расположено по адресу: Дмитровское шоссе, 89.

Теперь ТЦ грозит штраф до 300 тыс. рублей, а в случае причинённого вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей. Также торговое предприятие могут закрыть на 90 суток.