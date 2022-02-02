Красноярск, , 09:31 — REGNUM За последние два дня нагрузка на поликлиники в Красноярске и пригороде выросла в пять-шесть раз. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев («Единая Россия»).

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По его словам, о возросшей нагрузке ему рассказали главврачи нескольких поликлиник.

«Некоторые главные врачи, которые больше десяти лет работают в отрасли, отмечают, что «такой нагрузки на поликлиники не было никогда в истории», — пишет Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 февраля в Красноярском крае было подтверждено 190 302 случая заражения коронавирусом, выздоровели 169 375 человек, скончались 9469 ковид-пациентов.

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