Нижний Новгород, , 14:44 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 7 февраля с начала пандемии провели 5 131 211 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Взятие анализа на коронавирус (сс) Francisco Àvia Hospital Clínic

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней увеличился и составил 836,1 исследований на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 31 045 тестов на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 7 февраля составляет 20%. Коэффициент распространения инфекции увеличился и составил 2,92.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 695 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 233 340 человек на утро 7 февраля.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 304 жителя области.

С начала пандемии в регионе выявлено 275 650 случаев заражения коронавирусом, из них 4337 — за минувшие сутки.

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