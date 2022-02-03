Уфа, , 12:19 — REGNUM Всех школьников башкирского города Баймак намерены перевести на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19. Об этом 3 февраля сообщил глава администрации Баймакского района Фанис Аминев на своей странице в социальной сети.

Дистанционное обучение Yarregion.ru

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По его словам, в результате увеличения числа заболевших ОРВИ и COVID-19 было принято решение о переводе с 4 февраля всех школьников города Баймак и учеников трех школ Баймакского района на дистанционное обучение.

«Дистанционное обучение вводится на неделю, дальнейшие решения районный штаб будет принимать с учетом эпидемиологический обстановки», — сообщил Аминев, подчеркнув, что мониторинг за ситуацией будет продолжаться каждый день.

Он также отметил, что если будет сохранятся рост заболеваемости в школах, то онлайн-обучение будет продлено еще на семь дней.

Аминев отметил, что в районе всего 8 217 школьников, из них 42 инфицированы коронавирусом и 1385 школьников с ОРВИ.