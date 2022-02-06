Кемерово, , 08:08 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 6 февраля, медицинскую помощь получают 13 422 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 1512 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время девять пациентов скончались, 341 человек выздоровел.

В стационарах и на домашнем карантине находится 12 156 человек.

Всего в Кузбассе выявлено 103 027 случаев заражения коронавирусом, 87 651 человек выздоровел, 1954 пациента скончались.