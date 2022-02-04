Новотроицк, Оренбургская область, , 09:31 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области увеличивается число школ, которое переходят на дистанционное обучение учеников. Как сообщает мэрия, с 4 февраля «дистант» действует в пяти общеобразовательных учреждениях.

Дистанционное обучение Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

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Согласно решению муниципального оперштаба по борьбе с COVID-19, из-за превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ в дистанционном формате учатся школы № 4, 6, 17, гимназия №1 и лицей №1.

Всего на территории Новотроицка на дистанционном обучении находится 11 школ из 17 действующих.

Напомним, из-за неблагополучной эпидлситуации в Оренбурге и Орске все школы перешли на «дистант».

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