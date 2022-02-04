Ижевск, , 11:20 — REGNUM В Ижевске 419 классов в 69 школах обучаются в дистанционной форме. Об этом сообщил в ходе прямого эфира в социальных сетях глава города Олег Бекмеметьев.

Школьник в маске (сс) Jill Carlson

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В детских садах 15 групп ушли на карантин.

Бекмеметьев пояснил, что сейчас для всех действует единой правило — дистанционное обучение в классах вводится в случае, когда заболевают ОРВИ или COVID-19 20% учащихся. В детских садах в случае выявления в группе одного заражения коронавирусом на семь дней вся группа отправляется на карантин.

«Полностью закрытых школ и полностью закрытых детских садов сейчас в городе Ижевске нет», — подчеркнул мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, за все время пандемии в Удмуртии подтвердили 95 362 случая заражения коронавирусом, из них 1596 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 442 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 135 жителей республики старше 65 лет.

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