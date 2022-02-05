Москва, , 15:35 — REGNUM В Российской Федерации с завтрашнего дня, 6 февраля, людям, которые контактировали с зараженными коронавирусом, больше не придется уходить на самоизоляцию. Об этом сказано в постановлении Роспотребнадзора, опубликованном сегодня, 5 февраля, на портале правовой информации.

Врачи Центра Алмазова в дни борьбы с ковидом НМИЦ им. В. А. Алмазова

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В постановлении сказано, что пункт санитарно-эпидемиологических правил, предписывающий контактировавшим с зараженными лицам находится на семидневном карантине, утрачивает силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что карантин для контактных по ковиду людей будет отменен говорил президент России Владимир Путин. Связано это прежде всего с особенностями течения коронавирусной инфекции при заражении штаммом «Омикрон».

Дело в том, что инкубационный период у штамма «Омикрон» очень короткий — бывает, что менее суток. При этом симптомы проявляются не сразу, то есть человек может распространять коронавирус, даже не зная об этом. При этом контагиозность у этого штамма крайне высокая, если бы старые нормы карантина для контактных лиц продолжали действовать, то на самоизоляцию пришлось бы сажать миллионы людей.