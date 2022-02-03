Барнаул, , 10:39 — REGNUM В Алтайском крае, где накануне, 2 февраля, выявили свыше 1,5 тысяч новых носителей коронавируса, более 600 из которых — дети, не видят необходимости повсеместного перевода школ на «дистант». Как сообщает пресс-служба правительства региона, принять решение о переходе на удаленное обучение, а также скорректировать сроки дополнительных каникул для первоклассников может директор школы, который видит ситуацию с заболеваемостью в его образовательной организации.

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«Удаленное обучение уже не новость для Алтайского края. Мы опробовали такой формат в 2020 году, когда была необходимость, при этом выпускники школ показали хорошие баллы на ЕГЭ. Сегодня нет массового ухода на карантин, отдельные классы, параллели, школы для себя определяют уровень удаленного обучения», — пояснила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки региона Наталья Полосина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где действует более двух тысяч школ, детских садов и средних профессиональных организаций, из-за пандемии коронавируса полностью закрыты пять общеобразовательных организаций, по одному учреждению профессионального и дошкольного образования.

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