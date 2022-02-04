Благовещенск, , 09:10 — REGNUM В Благовещенске поликлиники перестали оказывать плановую помощь. Медучреждения переведены на функционирование в режиме чрезвычайной ситуации, сообщил 4 февраля телеграм-канал «Амурская область. Взгляд изнутри».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Такое решение было принято на заседании оперативного штаба региона по коронавирусу. Сотрудники поликлиник будут работать в составе выездных бригад или на приёме пациентов с симптомами ОРВИ в красной зоне. В обычном режиме продолжат свою деятельность только специалисты, отвечающие за выдачу лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области растёт уровень заболеваемости COVID-19. За сутки выявлены 200 новых коронавирусных больных (днём ранее — 183), в ковидные госпитали попали 68 человек (накануне — 63).