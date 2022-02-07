Абакан, , 07:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 1176 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 175 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 февраля в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что из вновь выявленных носителей вируса 432 человека обратились с признаками ОРВИ. Шесть случаев заражения выявлено при обследовании заболевших внебольничной пневмонией. 514 случаев — это служебные контакты, 199 — семейные. 17 случаев зарегистрировано при плановом мониторинге. Ещё восемь человек заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом.

Всего с начала 2022 года в Хакасии выявлено 12 044 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в регионе было подтверждено 1202 случая заражения, выздоровели 343 человека.

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