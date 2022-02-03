Курск, , 10:37 — REGNUM В Курской области на неопределённый срок приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации 3 февраля.

Врач Martin Vorel

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Приостановлено также проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризация — в том числе углубленная диспансеризация пациентов, перенесших коронавирус. Такие меры связаны возросшей нагрузкой на поликлиники из-за роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ: в среднем, на одного терапевта в городских поликлиниках сейчас приходится 55 вызовов на дом, а один врач на приеме осматривает не менее 60 человек.

Приоритет отдали оказанию медпомощи на дому пациентам с респираторными симптомами. За гражданами с хроническими неинфекционными заболеваниями организовано дистанционное наблюдение, рецепты на препараты им оформляются сроком не менее чем на три месяца, лекарства доставляют на дом волонтеры. Гражданам старше 65 лет помощь на время действия приказа так же оказывается на дому.

Неотложную помощь учреждения продолжают оказывать в полном объеме.