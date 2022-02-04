Новосибирск, , 10:54 — REGNUM В Новосибирской области за неделю на соблюдение санитарно-эпидемиологический требований проверено более 2,6 тысяч предприятий и организаций. Выявлено около 770 нарушений, составлено 326 административных протоколов, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Масочный режим Дарья Драй © ИА REGNUM

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Проверки прошли в121 объекте торговли и общественного питания в шести торговых центрах и 30 отдельно стоящих объектов. Сотрудники регионального минпромторга провели более 150 разъяснительных бесед о необходимости соблюдения масочного режима.

В ходе проверок в общественном транспорте, одного пассажира не пустили в поезд метро — за отказ надевать маску. Всего за неделю на 18 человек были составлены протоколы.