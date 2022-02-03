Белгород, , 13:57 — REGNUM Лечение от COVID-19 в стационарах Белгородской области проходят 842 пациента — данные на 3 февраля сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. За прошедшие сутки выписан 661 человек, скончались трое, на вакцинацию подано 976 заявок.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Белгородской области зарегистрировано 89 325 случаев заболевания COVID-19, из них 724 подтверждены за минувшие сутки. На амбулаторном лечении 5 753 жителя, скончались от осложнений при инфекции 1 937 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 в общей сложности записались 1 051 102 человека, двукратные прививки сделали 968 900 белгородцев.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки в больницы госпитализировано 155 новых ковид-пациентов.