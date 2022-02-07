Майкоп, , 09:07 — REGNUM В Адыгее переведены на удалённый режим обучения учащиеся школ. В такой форме учеба продлится с 7 по 12 февраля. Решение о дистанционке принял оперативный штаб региона.

Дистанционное обучение Алексей Яковлев © ИА REGNUM

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, с 3 февраля, на удаленку отправили школьников столицы Адыгеи. Днем позже перевели на дистанционное обучение школы Кошехабльского района и города Адыгейска. Между тем ситуация с распространением инфекционных заболеваний в республике ухудшилась, что послужило принятию решения о недельном оставлении дома учащихся всех школ региона. Запрет введен в эти дни на работу образовательных учреждений дополнительного обучения и высших учебных заведений. В штатном режиме пока работают детские сады.

«Подобные решения ранее были приняты и в вузах Адыгеи. При этом детские сады продолжают работать в обычном режиме, но прошу родителей быть внимательными к своему здоровью и здоровью своих детей», — написал глава республики Мурат Кумпилов на своей странице в соцсети Instagram.

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