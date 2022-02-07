Казань, , 14:58 — REGNUM В столице Татарии из-за роста числа заболевших среди врачей существенно возросла нагрузка на весь медперсонал. Об этом 7 февраля заявил заместитель министра здравоохранения РТ, начальник управления здравоохранения минздрава РТ по городу Казани Владимир Жаворонков.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Самая большая нагрузка в системе здравоохранения ложится на первичное звено. На сегодняшний день число заболевших медработников составляет около 24% от всего списочного состава», — отметил он.

В казанских больницах на сегодняшний день развернули 1720 коек, свободны из них около 16%. За четвертую неделю января эпидпорог превысил среднемноголетний показатель и составил 162% среди взрослых и детей в возрасте 7−14 лет, а темп роста достиг 98% по сравнению с показателями третьей недели, дополнил Жаворонков.

С 26 января для медиков дополнительно выделено 84 легковых автомобиля, направлено из ординатур медвузов 300 человек. Лечебные учреждения переведены на семидневный график работы.

Как сообщало ИА REGNUM, все поликлиники Татарии будут работать в выходные дни. Решение об этом принял оперативный штаб по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в РТ.

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