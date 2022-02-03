Санкт-Петербург, , 22:03 — REGNUM Вакцинация детей и подростков от коронавируса постепенно набирает обороты в Северной столице.

Вакцина «Спутник М» Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб

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«В Петербурге прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции 945 детей», — сообщили вечером 3 февраля в городском комитете по здравоохранению.

В предыдущий день сообщалось о вакцинации 755 несовершеннолетних, таким образом, за день первично привиты еще 190 детей и подростков.

Вакцинация подростков добровольная, осуществляется в детских поликлиниках по письменному согласию одного из родителей. Открыто 87 пунктов детской вакцинации.

Всего в Петербурге полностью привиты от коронавируса около 2,9 млн человек.

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