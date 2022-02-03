Омск, , 06:46 — REGNUM Власти Омской области прокомментировали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Резервные койки Admoblkaluga.ru

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Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, регион заблаговременно начал готовиться к волне коронавируса, связанной с распространением нового штамма «Омикрон».

Как подчеркнул омский губернатор Александр Бурков, в стационарах подготовлен дополнительный коечный фонд. Количество коек для взрослого населения готовы увеличить в два раза.

«Есть готовность с точки зрения обеспечения местами и в детских стационарах. В прошлом году даже в пик заболеваемости у нас из 70 детских коек было занято максимум 40−50. На сегодняшний день у нас готовы к открытию 370 коек в трёх больницах. Это — детская клиническая больница № 2 им. Бисяриной, детская больница №3 и областная детская клиническая больница», — отметил Бурков.

Он добавил, что на сегодняшний день открыто уже 300 коек, где лежат 105 детей. Все койки обеспечены кислородом.

Закуплены дополнительные лекарства, СИЗы, выделены дополнительные средства на транспорт, подытожил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 февраля в Омской области выявлено 145 663 носителя коронавируса, выздоровел 131 051 человек, скончались 3562 ковид-пациента.

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