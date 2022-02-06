Москва, , 11:15 — REGNUM В период заболевания COVID-19 вредно есть фастфуд, сладости и продукты, содержащие сахар, рассказал к.м.н., врач Сергей Чудаков.

Борис Кустодиев. Сладости. Натюрморт

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«Люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а … ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно картофель фри, майонез с уксусом, промышленные же сладости», — рассказал Чудаков РИА Новости.

Вместо них врач назвал несколько продуктов, которые способствуют скорому выздоровлению и укрепляют иммунитет.

«Что касается антивоспалительных продуктов, это кисло-сладкие фрукты, все овощи — полезны как в сыром, так и в термически обработанном виде… зелень, в которой много антиоксидантов, различные виды ягод, особенно черного цвета», — добавил он.