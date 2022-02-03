Саратов, , 16:26 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 3 февраля всего проведено 3 317 464 исследования на коронавирусную инфекцию, обследовали 3 071 218 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Лаборатория Mos.ru

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Тестирование населения на COVID-19 проводят на базе 25 лабораторий, в том числе в 18 медорганизациях, подведомственных облминздраву. Еще две лаборатории проводять исследования в учреждениях Роспотребнадзора, по одной — в клинической больнице имени С. Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета и в Саратовском медцентре города Балаково, а также три частные медорганизации.

По состоянию на 1 января 2021 года численность населения Саратовской области составляла более 2,395 млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 3 февраля в помощь саратовским врачам дополнительно привлечены 72 машины. На стационарном лечении находятся 1532 пациента. Свободны около 15% койко-мест для больных с COVID-19.

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