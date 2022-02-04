Астрахань, , 17:57 — REGNUM В Астраханской области вакцинацию против коронавируса прошли 409 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Прививочная кампания стартовала в конце января. Вакцинировать ребенка можно во всех детских поликлиниках региона по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя. Перед прививкой подростка осматривает врач-педиатр.

Доминирующие позиции среди штаммов коронавируса, циркулирующих в регионе, занимает «Омикрон». И именно он более агрессивно, чем предыдущие, заражает молодых людей и детей. Высокий процент заболевших среди детей и молодежи объясняется тем, что вакцинированных среди них меньше, а заразность «Омикрона» выше.