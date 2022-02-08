Севастополь, , 09:59 — REGNUM В Севастополе госпитализировано 70 пациентов с коронавирусом, данные за сутки опубликовала 8 февраля пресс-служба правительства города. Накануне, 7 февраля, сообщалось о 75 отправленных в стационары пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выписаны 98 пациентов. По данным на утро 8 февраля, в больницах находятся 724 пациента, из них 581 — с подтвержденным COVID-19. Всего в коронавирусных стационарах города развернули 839 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

В общей сложности за сутки в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 658 человек, накануне, 7 февраля, сообщалось о 593 заразившихся. Скончались за сутки шесть пациентов в возрасте от 44 до 88 лет.

С начала пандемии на территории Севастополя подтвержден 61 591 случай заражения коронавирусом, выздоровели 52 350 человек, скончались 1 996 ковид-пациентов.