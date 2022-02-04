Вологда, , 18:57 — REGNUM На Вологодчине мощность ПЦР-лабораторий медицинских организаций Вологодской области увеличена с 3 до 6 тысяч исследований в сутки. Об этом в ходе прямой линии «Вконтакте» сообщил глава регионального департамента здравоохранения Алексей Плотников.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

«Понимая, что стремительно растущая заболеваемость приводит к тому, что потребность в ПЦР-тестировании возрастает в разы, нами принято решение и проведены соответствующие подготовительные мероприятия. С сегодняшнего дня мы в два раза увеличили продолжительность работы наших лабораторий, а также в два раза увеличили количество лаборантов. Так, мы сможем обеспечить ПЦР-тестированием всех нуждающихся жителей Вологодской области», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки на Вологодчине было выявлено 1305 случаев COVID-19.