Владимир, , 17:38 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 147 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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5 февраля выявлено 1412 новых случаев заражения коронавирусом — на 175 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области был зарегистрирован 95 тыс. 371 носитель вируса.

После выздоровления был выписан 83 тыс. 351 пациент, в том числе 302 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 3118 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.