Усть-Канский район, Алтай, , 09:16 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 37 пациентов. Всего коронавирус победили к настоящему времени 24 205 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 27 536, в том числе за сутки выявлено 186 носителей коронавируса. Наибольший прирост зафиксирован в Усть-Канском районе, где выявили 43 новых случая заражения.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 2, за весь период — 615, в том числе 567 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 2043, за весь период — 386 664», — добавили в оперштабе.