Волгоград, 8 февраля 2022, 10:34 — REGNUM Объём выпуска газообразного медицинского кислорода удвоился на предприятиях Волгоградской области по сравнению к 2020 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
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Суммарная суточная производственная мощность составляет 4 326 баллонов газообразного и до 80 тонн жидкого медицинского кислорода. Его выпускают четыре волгоградских предприятия, одно из которых наладило производство в 2021 году с помощью льготного займа от Фонда развития промышленности Волгоградской области под 1% годовых по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям».
По данным обладминистрации, общий объём господдержки промышленного сектора региона с 2014 года составил более 28 млрд рублей, её получили более 70 предприятий.