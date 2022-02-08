Волгоград, , 10:34 — REGNUM Объём выпуска газообразного медицинского кислорода удвоился на предприятиях Волгоградской области по сравнению к 2020 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Медицинский кислород Https://www.volgograd.ru

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Суммарная суточная производственная мощность составляет 4 326 баллонов газообразного и до 80 тонн жидкого медицинского кислорода. Его выпускают четыре волгоградских предприятия, одно из которых наладило производство в 2021 году с помощью льготного займа от Фонда развития промышленности Волгоградской области под 1% годовых по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям».

«В Волгоградской области нет недостатка медицинского кислорода — в регионе его производят гораздо больше, чем требуется нашим больницам и госпиталям. Созданные в регионе мощности по выпуску медицинского кислорода позволяют поставлять его и в другие субъекты России, в том числе в Ростовскую, Саратовскую, Астраханскую, Воронежскую области, Ставропольский край, Дагестан и Калмыкию», — уточнила председатель комитета промышленной политики, торговли и ТЭК региона Наталья Стрельцова.

По данным обладминистрации, общий объём господдержки промышленного сектора региона с 2014 года составил более 28 млрд рублей, её получили более 70 предприятий.